Ίσθμια: Τοξικολογικές εξετάσεις στον κυβερνήτη της θαλαμηγού που συγκρούστηκε με αλιευτικό – Πώς έχασε τη ζωή του ο 74χρονος

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Ίσθμια της Κορίνθου, όταν θαλαμηγός συγκρούστηκε με αλιευτικό, με αποτέλεσμα ένας 74χρονος να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (05.09.2026), όταν η 50μετρη θαλαμηγός, σημαίας Μάλτας, χτύπησε την μικρή λέμβο του ηλικιωμένου, στον κόλπο των Κεγχρεών, στα Ίσθμια της Κορίνθου.

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Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 74χρονος ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και ο εγγονός του ηλικίας περίπου 25 χρόνων.

Η θαλαμηγός όπου χτύπησε τη λέμβο του ηλικιωμένου / ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ /EUROKINISSI

Ο κυβερνήτης της θαλαμηγού σταμάτησε αμέσως την πορεία του, και οι 6 επιβάτες της μαζί με τα 10 άτομα του πληρώματος, προσπάθησαν να βοηθήσουν τους τραυματίες, μεταφέροντας τους στη στεριά με βοηθητικό σκάφος, τύπου tender.

Από εκεί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του ηλικιωμένου.

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Ο εισαγγελέας έχει δώσει ήδη εντολή για την σύλληψη του κυβερνήτη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κατά την έρευνα έγινε λήψη αίματος και ούρων για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ εξετάζεται αν η μικρή λέμβος έφερε τον προβλεπόμενο φωτισμό.