Σπέτσες: Άρπαξαν 40.000€ και το «έσκασαν» με θαλάσσιο ταξί – Συνελήφθησαν 3 γυναίκες και 3 άνδρες στην Αργολίδα

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τις Σπέτσες μέχρι την Αργολίδα, μετά την κλοπή 40.000 ευρώ και ενός ρολογιού μεγάλης αξίας από σπίτι, με τη σύλληψή τους να θυμίζει ταινία.

Η κλοπή στις Σπέτσες σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026) και από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια συντονισμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Από θαλάσσιο ταξί μέχρι ταξί στην ξηρά και ένα ακόμη όχημα που φέρεται να τους περίμενε στο Λυγουριό, οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη διαδρομή τους και τελικά πέρασαν χειροπέδες σε έξι άτομα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Korinthostv.gr, τρεις γυναίκες φέρονται να μπήκαν σε σπίτι στις Σπέτσες και να αφαίρεσαν 40.000 ευρώ, καθώς και ένα ρολόι μάρκας Seiko.

Αμέσως μετά φέρονται να έφυγαν από το νησί με θαλάσσιο ταξί, έχοντας προορισμό την Κόστα. Από εκεί επιβιβάστηκαν σε ταξί και συνέχισαν οδικώς προς το Λυγουριό.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί και άρχισαν να συντονίζουν τις κινήσεις τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τα Τμήματα Σπετσών, Ερμιονίδας και Επιδαύρου.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο Λυγουριό τις τρεις γυναίκες περίμενε άλλο όχημα, μέσα στο οποίο βρίσκονταν τρεις άνδρες.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα και τους έξι φερόμενους ως εμπλεκόμενους. Ακολούθησαν οι συλλήψεις τους από αστυνομικούς των Τμημάτων Ερμιονίδας και Επιδαύρου.

Καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό της επιχείρησης είχαν, σύμφωνα με το Korinthostv.gr, ο αναπληρωτής διοικητής του Α.Τ. Ερμιονίδας και ο αξιωματικός υπηρεσίας. Μόλις ενημερώθηκαν για τη διαδρομή από τις Σπέτσες προς την Κόστα και στη συνέχεια προς το Λυγουριό, κινητοποίησαν τις διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις.

Στις αναζητήσεις μπήκαν παράλληλα πληρώματα περιπολικών από τα Αστυνομικά Τμήματα Ερμιονίδας και Επιδαύρου, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται στο Λυγουριό με τη σύλληψη των τριών γυναικών και των τριών ανδρών.

Οι έξι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στα κρατητήρια Ναυπλίου και αναμένεται να οδηγηθούν την Κυριακή ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σπετσών.