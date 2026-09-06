Ελλάδα

Γλυκά Νερά: Αυτοκίνητο παρέσυρε 16χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι – Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο ανήλικος

Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ για να αποδειχθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Electric scooter fallen on road. Storm in city
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Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ νοσηλεύεται από το Σάββατο (05.09.2026) 16χρονος μετά από τροχαίο που είχε στα Γλυκά Νερά, με ηλεκτρικό πατίνι.

Το σοβαρό τροχαίο έγινε επί της οδό Βυτίνας, στα Γλυκά Νερά, γύρω στις 20:00, όταν ο 16χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι του.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον 16χρονο μεταφέροντάς τον στο ΚΑΤ.

Η κατάστασή του κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή με τους γιατρούς να δίνουν αγώνα για να φροντίσουν τα τραύματά του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ για να αποδειχθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν άγνωστες.

Η τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για το σοβαρό ατύχημα.

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