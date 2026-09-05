Φθιώτιδα: Προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με το κόλπο του «δορυφόρου της εφορίας»

Απατεώνες στη Φθιώτιδα προσπάθησαν να αρπάξουν χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα τον «δορυφόρο της εφορίας». Ωστόσο, ατύχησαν, καθώς συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω.

Πρόκειται για τρεις απατεώνες – δύο άνδρες και μία γυναίκα – που συνελήφθησαν στη Φθιώτιδα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας για απόπειρα απάτης κατά συναυτουργία, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και για πλαστογραφία.

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Η σύλληψή τους έγινε το μεσημέρι της 4ης Σεπτεμβρίου, μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας, όταν προσπάθησαν να παραλάβουν σακούλα με χρήματα και τιμαλφή που πίστευαν ότι είχαν αφήσει τα θύματά τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο νωρίτερα άγνωστος συνεργός τους επικοινώνησε τηλεφωνικά με κάτοικο της περιοχής και προσποιήθηκε τον λογιστή.

Ο δράστης προσπάθησε να τον πείσει να τοποθετήσει χρήματα και κοσμήματα σε μία σακούλα και να την αφήσει έξω από το σπίτι με το πρόσχημα ότι δήθεν θα καταγράφονταν από «δορυφόρο της εφορίας».

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Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης, ενημέρωσε τις Αρχές. Με την καθοδήγηση των αστυνομικών τοποθέτησε στη σακούλα αντικείμενα χωρίς αξία και την άφησε σε σημείο έξω από το σπίτι του.

Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο έφτασε αυτοκίνητο με δύο από τους συλληφθέντες, οι οποίοι επιχείρησαν να πάρουν τη σακούλα. Οι αστυνομικοί που είχαν φτάσει στην περιοχή, τούς ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Παράλληλα, κοντά στο σημείο εντοπίστηκε και συνελήφθη η τρίτη κατηγορούμενη.

Στην κατοχή των τριών συλληφθέντων και στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, 381,70 ευρώ, καθώς και αποδείξεις διοδίων που, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχετίζονται με τη μετακίνησή τους από την Αττική στη Φθιώτιδα.