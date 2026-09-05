Τραγωδία στα Ίσθμια – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση βάρκας με θαλαμηγό

Τραγικό περιστατικό στα Ίσθμια Κορινθίας έναν άνδρα να χάνει τη ζωή και με άλλον ένα να τραυματίζεται ύστερα από σύγκρουση βάρκας με θαλαμηγό με σημαία Μάλτας στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Κόλπο των Κεγχρεών.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη βάρκα και στη θαλαμηγό στα Ίσθμια σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι δύο άνδρες περισυνελέγησαν από το βοηθητικό σκάφος του φορτηγού πλοίου και μεταφέρθηκαν στη στεριά.

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Ο ένας από τους δύο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νοσηλεύεται με κατάγματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν βγει για ψάρεμα. Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, καθώς και το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην είχε τα απαραίτητα φώτα ναυσιπλοΐας.

Η θαλαμηγός 50 μέτρων, είχε έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.

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Μετά το δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη του πλοίου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, λαμβάνοντας καταθέσεις και συλλέγοντας στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.