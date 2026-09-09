Ελλάδα

Ιστορική ημέρα για τον Στρατό Ξηράς: Πραγματοποιήθηκαν οι Τελετές Ονομασίας και Απονομής Μπερέ των Εθελοντριών Γυναικών

Οι τελετές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή και εξέλιξη του θεσμού της Εθελοντικής Στράτευσης Ελληνίδων
ΓΕΣ
Η τελετή απονομής / Φωτο ΓΕΣ
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών στον Στρατό Ξηράς, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά τελετές ονομασίας και η τελετή αποφοίτησης του Σχολείου Eιδικοτήτων Ειδικών Δυνάμεων για τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες της 2026 Β΄ ΕΣΣΟ την περασμένη Παρασκεύη (4/9/2026).

Μάλιστα 3 εθελόντριες γυναίκες ονομάστηκαν ΔΕΑ στις τελετές των Εφέδρων Αξιωματικών που πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Εφοδιασμού Μεταφορών (ΣΧΕΜ) στη Σπάρτη, στη Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) στην Αθήνα και στη Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ) στο Λουτράκι, γεγονός που σηματοδοτεί για πρώτη φορά την παρουσία γυναικών ΔΕΑ στον Στρατό Ξηράς.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονομασίας 2 εθελοντριών Στρατονόμων στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ) στην Καρδίτσα.

Στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) στη Νέα Πέραμο πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πράσινου μπερέ σε 9 εθελόντριες, οι οποίες ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση του Σχολείου Ειδικοτήτων Ειδικών Δυνάμεων.

Οι ανωτέρω τελετές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στην εφαρμογή και εξέλιξη του θεσμού της Εθελοντικής Στράτευσης Ελληνίδων, διευρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε κύρια αντικείμενα και ειδικότητες του Στρατού Ξηράς.

Πηγή: OnAlert.gr

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