Πειραιάς: Καταστράφηκε ολοσχερώς κτίριο μετά από φωτιά – Απέμειναν μόνο οι λαμαρίνες και ο σκελετός

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες στον Πειραιά, καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων, ενώ το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα στον Πειραιά, στην οδό Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, ενώ πυκνοί καπνοί έβγαιναν από το κτίριο.

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η φωτιά προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο κατάστημα, καθώς από το κτίριο έχουν απομείνει ο σκελετός, σίδερα και λαμαρίνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, ενώ προληπτικά εκκενώθηκε και το διπλανό κτίριο.

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Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή από τα πρώτα λεπτά της φωτιάς περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν την εκδήλωσή της.

«Ήμασταν στο λιμάνι για μια βόλτα με το αυτοκίνητο. Είδαμε φλόγες ξαφνικά, έντονες, με έντονη μυρωδιά. Ήρθαμε γρήγορα στο σημείο, γύρω στις 2:05, και ήταν ήδη σε εξέλιξη η φωτιά σε όλο το κτίριο».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην επιχείρηση των πυροσβεστών για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, σημειώνοντας: «Οι πυροσβέστες έκαναν ό,τι μπορούσαν. Δύο ώρες τους πήρε για να σβήσουν τελείως τη φωτιά, ήταν τεράστια προσπάθεια».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το κατάστημα διέθετε και υπόγειο, το οποίο επίσης υπέστη ολοσχερή καταστροφή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν άνδρα από το Μπαγκλαντές και κατάφεραν να τον απομακρύνουν εγκαίρως.

Ο ίδιος σημείωσε ότι λίγο μετά τις 2 αντελήφθη ότι ξέσπασε φωτιά αλλά δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε, όπως είπε όλα τα πράγματά του καταστράφηκαν από την πυρκαγιά.