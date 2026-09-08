Ελλάδα

Χαλάει ο καιρός την Κυριακή: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Την Τετάρτη αναμένονται ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, τοπικές βροχές στα ορεινά και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi
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Το καλοκαίρι αρχίζει σιγά – σιγά να υποχωρεί καθώς «αγριεύει» από την Κυριακή (13.09.2026) ο καιρός, ενώ και αύριο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες στις ορεινές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, χωρίς όμως να πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr, την Τετάρτη (09.09.2026) βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 34 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Αιγαίο και Αττική. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τις Κυκλάδες, την Κάρπαθο και την Κρήτη, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 12 έως 28-30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 29-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 30-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 31-33 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 30-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 28-30, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί, επίσης με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με ίδιες εντάσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 21 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την πορεία της θερμοκρασίας μέσω live από το Windy

Δείτε την εξέλιξη της βροχής μέσω live από το Windy

Πρόγνωση για Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο (10-11-12/09)

Την Πέμπτη, δεν θα σημειωθούν βροχές, ενώ, νεφώσεις και τοπικά ασθενή φαινόμενα θα έχουμε στα δυτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, δεν φαίνονται αναμένονται βροχές, και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει σημαντική μεταβολή.

Το Σάββατο συννεφιά και τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά τμήματα της χώρας κυρίως στην Ήπειρο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: «Αλλάζει ο καιρός από την Κυριακή»

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του μετεωρολόγου, Σάκη Αρναούτογλου, ο καιρός θα αλλάξει τελείως την επόμενη εβδομάδα. Ήδη από την Κυριακή η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ θα σημειωθούν σφοδρές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μεγάλη επιδείνωση του καιρού με περισσότερα φαινόμενα να σημειώνονται στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου. Μάλιστα, βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική.

Η θερμοκρασία ήδη από την ερχόμενη Κυριακή θα υποχωρήσει αρκετά και θα φτάσει έως τους τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου έως και το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου.

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