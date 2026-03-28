Ισχυρό χαλάζι στην Ξάνθη σκέπασε δρόμους και σπίτια

Από χαλάζι καλύφθηκε μεγάλο μέρος της Ξάνθης αφού τα ισχυρά φαινόμενα έφεραν χαλαζόπτωσης το μεσημέρι του Σαββάτου (28/03), δημιουργώντας απίστευτες εικόνες που θύμιζαν περισσότερο χειμώνα και χιονόπτωση.

Το χαλάζι ήταν ιδιαίτερα έντονο σε αρκετές περιοχές της Ξάνθης, καλύπτοντας πλήρως το έδαφος με τους δρόμους και τις σκεπές των σπιτιών να θυμίζουν χιονισμένο τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καιρικό φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο και με διάρκεια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχες εικόνες και στην ανατολική Ροδόπη, με τους δρόμους να καλύπτονται από το χαλάζι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν και ζημιές σε καλλιέργειες.