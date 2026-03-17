Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και πτώση θερμοκρασίας – Έρχονται χιόνια στα ορεινά

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με την άνοιξη να δίνει την σκυτάλη και πάλι στον χειμώνα. Η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά, ενώ επιστρέφουν οι βροχές.

Η αλλαγή του καιρού είναι εμφανής με την θερμοκρασία να έχει πέσει σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα υπάρχουν επίσης βοριάδες, αλλά και χιόνια στα ορεινά.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε δύο κύματα με το πρώτο να ξεκινά από σήμερα με τις βροχές να έχουν την τιμητική τους. Το δεύτερο κύμα θα ξεκινήσει από το βόρειο Ιόνιο δίνοντας πιο έντονες βροχές και πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Σήμερα, Τρίτη, ο καιρός θα παρουσιάσει αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα πυκνώσουν και σε ορισμένες περιοχές θα συνοδευτούν από τοπικές βροχοπτώσεις. Αρχικά τα φαινόμενα θα εμφανιστούν στα δυτικά τμήματα της χώρας, ενώ από το απόγευμα προς το βράδυ θα επεκταθούν και στα νότια, επηρεάζοντας κυρίως τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παρ’ όλα αυτά, δεν αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα ή παρατεταμένα φαινόμενα.

Όσον αφορά τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση για την Αθήνα σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες θερμοκρασίες κοντά στους 16 βαθμούς. Από τα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή περίοδος τοποθετείται από την Πέμπτη έως το Σάββατο, με μέγιστες στους 13-14 βαθμούς και ελάχιστες γύρω στους 10-11 βαθμούς ή και χαμηλότερα, ενώ αυξάνονται και οι πιθανότητες για βροχές. Στη συνέχεια ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά, με περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και λιγότερα φαινόμενα. Προς το τέλος του διαστήματος η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα άνοδο, φτάνοντας τους 17-18 βαθμούς, με παροδικές νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα.

Ο καιρός για αύριο Τετάρτη (18.03.2026)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το μεσημέρι στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη (19.03.2026)

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και στα δυτικά ανατολικοί 4 με 6 τοπικά στο Ιόνιο το πρωί 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή (20.03.2026)

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο (21.03.2026)

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.