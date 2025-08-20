Καιρός: Αρχίζει ο τελευταίος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού – Η Αττική ανάμεσα στις περιοχές που μπορεί να «χτυπήσει» 42άρι

Τα air condition ανάβουν ξανά, καθώς από την Πέμπτη (21/8/25) φτάνει ο τελευταίο καύσωνας του φετινού καλοκαιριού και έρχεται «φορτσάτος» αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τον καιρό, το θερμόμετρο θα αγγίξει ακόμα και 42 βαθμούς σε πολλές περιοχές.

Ανάμεσα σε αυτές, είναι και η Αττική που… μετά τις βροχές, θα υποδεχθεί ξανά τον καύσωνα. Η αλλαγή του καιρού αρχίζει από την Πέμπτη (21/8/25) που η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς ενώ την Παρασκευή που θα είναι και η πιο ζεστή μέρα, το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς ενώ τοπικά μπορεί να δείξει ακόμα και 42…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι αυτές που βρίσκονται από τη Λαμία και νοτιότερα, δηλαδή Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία.

Από το Σάββατο, η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ενώ από την Κυριακή θα αρχίσουν οι ανάσες δροσιάς. Με λίγα λόγια, ο τελευταίος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού θα είναι… ένας καύσωνας εξπρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε live την εξέλιξη του φαινομένου, μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη (21/8/25)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με την υψηλότερη να φτάνει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά της χώρας ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Θα υπάρχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και το πρωί στα νοτιοανατολικά, θα είναι τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο αφού θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.