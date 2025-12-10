Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας σχεδόν σε όλη τη χώρα

Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία και ο καιρός αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα είναι αίθριος σχεδόν σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα είναι γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 19 και κατά τόπους στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 3 και στα ανατολικά έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο βόρειοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.