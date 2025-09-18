Καιρός αύριο: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Ο καιρός αύριο, Παρασκευή (19/9/2025), θα αρχίσει να ξεπερνάει τις καυτές μέρες του καλοκαιριού, αφού σύμφωνα με την ΕΜΥ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς σε κανένα σημείο της χώρας ενώ το Αιγαίο θα έρθει αντιμέτωπο με ισχυρούς ανέμους.

Ο καιρός όπως ανακοινώνει η ΕΜΥ, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 30 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 27 με 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δε θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και στα νότια θαλάσσια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 και τοπικά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 25 με 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 με 28 και στα νότια έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.