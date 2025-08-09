Ελλάδα

Καιρός αύριο: Θυελλώδεις άνεμοι σε Αττική, Αιγαίο, Εύβοια – Έως τους 39 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ
Θυελλώδεις άνεμοι
Αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή (10.08.2025). Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική. Η θερμοκρασία θα σημειώσει και νέα άνοδο.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

