Καιρός αύριο: Βροχές και στα δυτικά καταιγίδες, η θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος

Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα 23 Μαρτίου με τη θερμοκρασία έως τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και στα δυτικά πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η ορατότητα στα ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 15 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και τα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα, αλλά και διαστήματα με σχεδόν αίθριο καιρό.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από τo μεσημέρι.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Μακεδονία κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα οπότε ενδέχεται στα δυτικά να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Κατά τόπους χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά κυρίως της δυτικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις, βαθμιαία τοπικές βροχές και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι – απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.
Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 και τοπικά στα νότια 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Αγνοείται δύτης στη Βουλιαγμένη: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης
Δύο δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση σε ένα θαλάσσιο πηγάδι, στην περιοχή Λιμανάκια, από αυτούς, ο ένας κατάφερε να αναδυθεί, ενώ ο δεύτερος δεν βγήκε, πιθανότατα λόγω ισχυρών ρευμάτων που τον παρέσυραν
Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύτη στη θαλάσσια περιοχή στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, Κυριακή 22 Μαρτίου 2026. Στο σημείο βρίσκονται ένα πλοίο του λιμενικού, κλιμάκιο της μονάδας υποβρύχιων αποστολών και ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο
25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη στη θάλασσα του Πειραιά για την εθνική επέτειο – Συγκίνηση και υπερηφάνεια
«Συμβολικός, αλλά και ουσιαστικός τρόπος να αναδείξουμε τη βαθιά και διαχρονική σχέση του Πειραιά με τη ναυτοσύνη και τη θάλασσα», τόνισε ο δήμαρχος Γιάννης Μώραλης
Η Γαλανόλευκη στη θάλασσα του Πειραιά για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821
