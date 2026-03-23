Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά
Βροχερός θα είναι ο καιρός αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ενώ στα ορεινά θα υπάρχουν χιονοπτώσεις.

Ο καιρός αύριο Τρίτη 24 Μαρτίου σύμφωνα με την ΕΜΥ θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια κυρίως από το μεσημέρι. Το βράδυ ο καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 και από το απόγευμα βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 14 με 16 και κατά τόπους στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αστατος κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Το βράδυ βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.
Ανεμοι: Από βόρειες διυθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 με 17 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους αρχικά στην Εύβοια και τις Σποράδες και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά και πιθανώς τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, βαθμιαία στα ανατολικά και τα νότια 6 και από το βράδυ στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και από το μεσημέρι πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα βόρεια βορειοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

