Καιρός αύριο: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Οι άνεμοι αγγίζουν τα 7 μποφόρ

Βροχερός θα είναι ο καιρός και αύριο (28/3/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές. Καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα είναι δυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 13 με 15 βαθμούς, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 16 με 18, τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 και στην Κρήτη τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις. Ασθενείς τοπικές βροχές από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί και στα ανατολικά νοτιοδυτικοί εως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις από νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και στη δυτική Κρήτη πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.