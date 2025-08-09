Καιρός: Εκρηκτικό κοκτέιλ με 40αρια και θυελλώδεις ανέμους έως 8 μποφόρ – Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς και την Κυριακή

Καμία υποχώρηση δεν θα σημειώσουν οι θυελλώδεις άνεμοι αύριο Κυριακή (10.08.2025) αλλά ούτε και τις επόμενες μέρες, αφού τα μελτέμια αναμένεται να φτάσουν έως τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα επιστρέφουν οι υψηλές θερμοκρασίες με τα Αυγουστιάτικα 40αρια «να εισβάλλουν» και πάλι.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν τα τελευταία 24ωρα στα ανατολικά της χώρας φαίνεται να επιμένουν. Μετά τα 9 μποφόρ που σημειώθηκαν χτες και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Αττικής, η κατάσταση δεν φαίνεται να παρουσιάζει βελτίωση μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη. Παράλληλα, από αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, με τα θερμόμετρα να φτάνουν και να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h).

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33 βαθμούς), 24 έως 34 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 37 βαθμούς), 23 έως 40 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 25 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 36 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Live η εξέλιξη των ανέμων

Κίνδυνος πυρκαγιάς και απαγόρευση κυκλοφορίας στην Χαλκιδική

Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους ισχύει σε περιοχές της Χαλκιδικής μέχρι τις 8 το πρωί της Δευτέρας 11 Αυγούστου.

Στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Χαλκιδική βρίσκεται στην «πορτοκαλί» κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο, Κυριακή 10 Αυγούστου, όπως και σήμερα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει συγκεκριμένα:

στη Χερσόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της τοπικής κοινότητας Παλιουρίου),

στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά),

στον Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου) και

στον ορεινό όγκο Χολομώντα (Αναδασώσεις περιοχή Βραστάμων, περιοχή ευθύνης Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη).

Το Σάββατο, σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Θυελλώδεις άνεμοι

Σήμερα, θυελλώδεις άνεμοι έπνεαν από τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, με τις ριπές των βορείων ανέμων να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου το Σάββατο 09/08 σημειώθηκε στην Κορυφή της Πεντέλης με 138 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πρόγνωση για Κυριακή (10/08)

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Δευτέρα (11/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Τρίτη και Τετάρτη (12-13/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πρόγνωση για Πέμπτη (14/08)

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.