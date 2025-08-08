Καιρός: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων – Εφιαλτικό το επόμενο 15ημερο για φωτιές

Αλλάζει δραματικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες. Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) οι άνεμοι πνέουν θυελλώδεις. Όπως όλα δείχνουν, και τις επόμενες ημέρες ο κίνδυνος για την εκδήλωση φωτιάς θα είναι μεγάλος.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ανέμους που θα φτάνουν έως τα 9 μποφόρ. Ήδη από την Παρασκευή αποφασίστηκε το απαγορευτικό απόπλου από όλα τα λιμάνια της Αττικής λόγω των ανέμων. Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ αναφέρει πως και το Σάββατο οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς.

Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ανέμους θα δημιουργήσουν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που θα ευνοήσει την εκδήλωση φωτιάς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Δείτε την ένταση των ανέμων:

«Προσοχή το επόμενο 15ημερο»

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, μιλώντας στο ertnews.gr έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επόμενες ημέρες.

«Οι άνεμοι και η ζέστη από μόνοι τους δεν προκαλούν πυρκαγιές – απαιτείται και ανθρώπινη δραστηριότητα», είπε χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη και εγκληματική τη χρήση φλόγας ή τη διενέργεια θερμών εργασιών στην ύπαιθρο, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, με διασπορά επίγειων και εναέριων μέσων ώστε η πρώτη απόκριση να είναι άμεση και ισχυρή. Ήδη πραγματοποιήθηκε διυπουργική σύσκεψη και επιτροπή εκτίμησης κινδύνου με τη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας.

«Ένα δύσκολο δεκαπενθήμερο είναι μπροστά μας», προειδοποίησε, καλώντας πολίτες και φορείς να δείξουν μέγιστη προσοχή για την προστασία ζωών, περιουσιών και του δασικού πλούτου της χώρας.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς:

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση καιρού για την Παρασκευή 08-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί και εκ νέου το μεσημέρι – απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Κυκλάδες 8 τοπικά στα βόρεια 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 09-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και στη θάλασσα Κυθήρων τις πρωινές ώρες πιθανώς 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 12-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.