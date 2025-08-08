Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των ισχυρών ανέμων: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μέχρι τουλάχιστον τη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) καθώς αποφασίστηκε απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Η ταλαιπωρία των εκατοντάδων επιβατών αναμένεται τεράστια καθώς όπως καταγγέλλουν, δεν έχουν καμία ενημέρωση.

Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν σχηματιστεί ήδη ουρές από αδειούχους και αυτοκίνητα που περίμεναν να μπουν στα πλοία τους αλλά όπως φαίνεται δεν θα μπουν -τουλάχιστον άμεσα-. Όσοι επέλεξαν τα νησιά του Αργοσαρωνικού για τις άδειές τους φαίνεται πως στάθηκαν τυχεροί καθώς τα πλοία φεύγουν κανονικά για αυτούς τους προορισμούς παρά το απαγορευτικό. Όσο περνά η ώρα, μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαύριου.

Στο λιμάνι της Ραφήνας αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες ενώ στο λιμάνι του Λαυρίου για Κύθνο αλλά και στην πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.

Σχετικά με τους άτυχους επιβάτες, καταγγέλλουν πως δεν έχουν καμία ενημέρωση και έμαθαν για το απαγορευτικό από τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ.

Πλοία που θα έπρεπε ήδη να έχουν αναχωρήσει για τους προορισμούς τους, παραμένουν δεμένα στο λιμάνι. Το μεσημέρι αναμένεται να εκτιμηθεί ξανά η ένταση των ανέμων ώστε να αποφασιστεί αν τέλει τα πλοία θα αναχωρήσουν.

Για σήμερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, προβλέπονται άνεμοι που θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 τοπικά 9 μποφόρ.