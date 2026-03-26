Καιρός: Έντονα φαινόμενα το επόμενο διήμερο σε «τρεις ζώνες» της χώρας – Η πρόβλεψη του Γιώργου Τσατραφύλλια

Κακοκαιρία θα εκδηλωθεί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας το επόμενο διήμερο, με βροχές και καταιγίδες να σημειώνονται από σήμερα το βράδυ (26/3/2026), αρχικά στα δυτικά της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό τον επόμενων ημερών.

Ο καιρός από το βράδυ, θα αφήσει πίσω του την σημερινή ηλιοφάνεια και αρχικά στα δυτικά θα εκδηλωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ενημερώνει επίσης ότι θα επικρατήσουν θυελλώδεις νοτιο-δυτικοί άνεμοι και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιτία αυτής της μεταβολής είναι το βαρομετρικό χαμηλό DEBORAH, που ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής, του οποίου το ψυχρό μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά στα ανατολικά.

Υπάρχουν τρεις ζώνες σχετικής επικινδυνότητας όπου θα εκδηλωθούν τα περισσότερα φαινόμενα με αυξημένα ύψη βροχής:

1η ζώνη: Δυτική Ελλάδα (Παρασκευή ξημέρωμα)

2η ζώνη: Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο (Σάββατο μεσημέρι – Κυριακή πρωί)

3η ζώνη: Κρήτη, νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα (Σάββατο – Κυριακή πρωί)

Για την Αττική να νέα είναι λίγο καλύτερα αφού θα επηρεαστεί μόνο την Παρασκευή μεσημέρι με απόγευμα, αλλά χωρίς κάποιο έντονο φαινόμενο.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των προγνωστικών μοντέλων, από την Τετάρτη 1 Απριλίου διαφαίνεται ισχυρή κακοκαιρία με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.