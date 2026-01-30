Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες και άνεμοι έως 10 μποφόρ θα σαρώσουν την Κυριακή τη χώρα – «Αναμένονται έως 150 χιλιοστά βροχής»

Ανησυχητικές οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για τις επόμενες ημέρες, οι οποίοι προειδοποιούν για την επικίνδυνη κακοκαιρία που θα σαρώσει ολόκληρη την χώρα από το βράδυ του Σαββάτου (31.01.2026) έως και το βράδυ της Δευτέρας. Ακραίες καταιγίδες και βροχές, χιόνια και άνεμοι έως 10 μποφόρ θα πνέουν θυελλώδεις, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Ο καιρός θα αρχίσει να «χαλά» σταδιακά από το βράδυ της Παρασκευής όπου θα εκδηλωθούν καταιγίδες κυρίως σε Πελοπόννησο, Αιγαίο και Κρήτη. Σύντομες βροχές θα εκδηλωθούν και στην Αττική από το βράδυ, προβλέπει η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ertnews. Παρόμοια κατάσταση θα επικρατήσει και το Σάββατο όπου οι βροχές θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές. Η κακοκαιρία αναμένεται να δείξει τα «δόντιά της» από την Κυριακή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για την πιο επικίνδυνη ημέρα.

Η μετεωρολόγος προειδοποιεί πως από το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, το βαθύ χαμηλό βαρομετρικό θα σαρώσει με επικίνδυνες ισχυρές καταιγίδες και βροχές Πελοπόννησο, Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία.

Δείτε που θα βρέξεις τις επόμενες ώρες:

Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις ενώ όταν «φτάσουν» στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν έως και 9 με 10 μποφόρ.

Στις πιο επικίνδυνες θέσεις θα βρεθούν Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Αιγαίο και Αττική καθώς το έδαφος των συγκεκριμένων περιοχών είναι ήδη κορεσμένο από τις προηγούμενες κακοκαιρίες που έπληξαν την χώρα μας.

Σε ποιες περιοχές θα πνέουν ισχυροί άνεμοι:

Σύμφωνα και πάλι με την ίδια μετεωρολόγο, σε κάποιες περιοχές φαίνεται πως θα πέσουν μέσα σε 24 ώρες έως κι 150 χιλιοστά βροχής ενώ σε άλλες θα πέσουν οι ίδιοι τόνοι μέσα σε λίγες ώρες.

Υπενθυμίζεται πως η Αττική έχει «πνιγεί» δεχόμενη πολύ μικρότερο ύψος βροχής.

Χιόνια αναμένεται να εκδηλωθούν και στα χαμηλά υψόμετρα στα βόρεια και σε πεδινές περιοχές της Θράκης.

Η κακοκαιρία αναμένεται να εξασθενήσει τη Δευτέρα.

Η μετεωρολόγος προειδοποιεί πως η χώρα μας δέχθηκε μέσα σε 3 μήνες νερό ίσο με αυτό που έπρεπε να δεχθεί μέσα σε έναν χρόνο με αποτέλεσμα το νερό που πέφτει πλέον στην γη, να μην απορροφάται.

Δείτε εδώ που βρέχει αυτήν την ώρα.

Ο καιρός σήμερα 30.01.2026

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για το Σάββατο 31.01.2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Κυριακή 01.02.2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 02.02.2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 03.02.2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.