Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο, θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Χίο

Ο καιρός διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ τα μελτέμια συνεχίζουν να πνέουν με ένταση στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και στο βόρειο Ιόνιο, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ επισημαίνει ότι ο καιρός θα παραμείνει γενικά σταθερός, ωστόσο οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Παράλληλα, ο χάρτης πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς κατατάσσει αρκετές περιοχές της χώρας στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4), γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να κυριαρχούν, επηρεάζοντας κυρίως τις θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα βόρεια ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 34 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα τοπικά θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τα επίμονα μελτέμια, συνθέτουν το σκηνικό του καιρού και για τη σημερινή ημέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο οπότε στην Ήπειρο και στην περιοχή της Κέρκυρας θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη νότια Κρήτη τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Σε πορτοκαλί συναγερμό είναι η Αττική, η Εύβοια και η Χίος, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, για αύριο Τρίτη, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας:

Περιφέρεια Αττικής,



Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),



Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες αναμένονται στα δυτικά ηπειρωτικά όπου θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανόν στην κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 και μόνο στα βορειοανατολικά τις πρωινές ώρες θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.