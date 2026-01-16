Ελλάδα

Καιρός: Έρχεται τετραήμερο ουκρανικό ψύχος – Χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα και ισχυροί βοριάδες

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια - Χιονόνερο στα πεδινά της Αττικής
Χιόνια σε χωριό
Χιόνια στη Λέσβο τον Φεβρουάριο του 2025 / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ/ΕUROKINISS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μετά από λίγες ημέρες καλού καιρού, το κρύο επιστρέφει, με τη χώρα μας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ψυχρής εισβολής.

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια έχει κλειδώσει ένα τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για την Αττική αναφέροντας ότι η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς Κελσίου, θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες και θα ρίξει χιονόνερο στα πεδινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος… Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας  με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της  Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

