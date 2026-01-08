Καιρός: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στην Αχαΐα – Ζημιές σε αυτοκίνητα στη Λήμνο και σε σκάφη στην Εύβοια

Ο μανιασμένος αέρας, έχει προκαλέσει προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως το Μονοδένδρι στην Πάτρα που η θάλασσα… βγήκε στη στεριά.

Όπως θα δείτε στις εικόνες από το apohxos.gr ο αέρας έφτασε το νερό από τη θάλασσα σε τέτοιο σημείο που…. εξαφανίστηκε ο δρόμος σε αυτή την περιοχή της Αχαΐας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο, έχουν καταγραφεί τα δυνατά κύματα που σηκώνονται από το πρωί της Πέμπτης (8/1/26) λόγω των πολλών μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προβλήματα και ζημιές στη Λήμνο

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρώτες ώρες την περιοχή της Μύρινας, στη Λήμνο με ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους να πνέουν με θυελλώδη ένταση 7 έως 8 μποφόρ ακόμη και μέσα στο λιμάνι.

Σύμφωνα με το LimnosReport, η ένταση του αέρα και ο ισχυρός κυματισμός είχαν ως αποτέλεσμα να μεταφερθούν μεγάλες πέτρες και φερτά υλικά στο εσωτερικό του λιμανιού, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στο σημείο και έπαθαν υλικές ζημιές, χωρίς –ευτυχώς– να αναφερθούν τραυματισμοί.

Για λόγους ασφαλείας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση της κυκλοφορίας από το ύψος του Δημαρχείου και προς τη θάλασσα, ενώ το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται «στο πόδι» επιτηρώντας τον χώρο και απομακρύνοντας περαστικούς από επικίνδυνα σημεία.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και για τα σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι. Οι ψαράδες και οι ιδιοκτήτες τους παραμένουν σε επιφυλακή, επιτηρώντας συνεχώς τα σκάφη τους και ενισχύοντας τα μέτρα πρόσδεσης, καθώς οι ριπές του ανέμου και ο κυματισμός δοκιμάζουν τις αντοχές τους.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στη θαλάσσια ζώνη.

Ο αέρας «πέταξε» ιστιοφόρο στη στεριά στην Εύβοια

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Οι ισχυρές ριπές του ανέμου δημιούργησαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι της περιοχής, σύμφωνα με το evima.

Στην Ερέτρια, αρκετά καταστήματα της παραλίας έπαθαν φθορές, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, προκαλώντας αναστάτωση σε επαγγελματίες και κατοίκους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικείμενα παρασύρθηκαν από τον άνεμο, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, όπως δήλωσαν πολίτες στο evima.gr.

Ιδιαίτερα σοβαρή ήταν η κατάσταση στο λιμάνι της Ερέτριας, όπου ένα ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, αρκετά σκάφη που ήταν δεμένα στην περιοχή έπαθαν σοβαρές ζημιές, με σπασμένα εξαρτήματα και φθορές.

Οι αρμόδιες αρχές είναι σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.