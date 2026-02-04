Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι από το βράδυ – Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο και στη συνέχεια θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας
Βροχή στην Αθήνα
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Χαλάει ο καιρός από σήμερα (04.02.2026) το βράδυ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι σε αρκετές περιοχές της χώρας. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά με καταιγίδες και χαλάζι. Παράλληλα ισχυρές καταιγίδες και ιδιαίτερα δυνατοί νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Η κακοκαιρία θα χτυπήσει τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. 

Τα έντονα φαινόμενα θα κρατήσουν μέχρι το πρωί της Παρασκευής (06.02.2026) και υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (Τετάρτη 04-02-26) στη βορειοδυτική χώρα και αύριο Πέμπτη (05-02-26) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης
β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα
γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ
δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
στ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

