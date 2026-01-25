Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και άλλες 6 περιοχές – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα στο Αιγαίο, ενώ η ΕΜΥ κάνει λόγο για πορτοκαλί προειδοποίηση
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, καθώς αύριο Δευτέρα αναμένεται μια νέα κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα τις επόμενες μέρες με κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες. 

Σύμφωνα με την ΕΜΥ η κακοκαιρία θα φέρει θυελλώδεις νότιους άνεμους που θα πνέουν σήμερα Κυριακή (25.1.26) στο Ιόνιο και αύριο Δευτέρα στο Αιγαίο, ενώ στο έκτακτο δελτίο γίνεται λόγος για πορτοκαλί προειδοποίηση. 

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν τη Δευτέρα (26-01-2026):

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες

