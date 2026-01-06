Καιρός: Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Θυελλώδεις άνεμοι αγγίζουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο

Σφοδρή κακοκαιρία θα «χτυπήσει» τη χώρα αύριο (7/1/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές. Οι θυελλώδεις άνεμοι θα παραμείνουν στο προσκήνιο αφού θα φτάσουν μέχρι και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την κακοκαιρία, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας), στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων και Άρτας), στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας), στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7, στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Θα φτάσει στο βόρειο Ιόνιο και τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 18 με 19 βαθμούς (στα βορειοδυτικά τους 12 με 15), στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές. Από τις βραδινές ώρες οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές.

Στις υπόλοιπες περιοχές κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας κυρίως στην περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας, στις περιφερειακές ενότητες Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας και Αιτωλίας και Ακαρνανίας και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Νότιοι και βαθμιαία νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 και στα νότια έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από τις βραδινές ώρες βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, τοπικά ισχυρές στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7, βαθμιαία από το μεσημέρι 5 με 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη 23 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.