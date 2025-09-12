Ελλάδα

Καιρός: Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο αλλά βροχές τη Δευτέρα – Θερμοκρασία πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου

«Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ» σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας
Βροχή στην Αθήνα
Βροχή στην Αθήνα / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς όπως όλα δείχνουν η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα συνεχιστεί η ανομβρία των ημερών με μοναδική εξαίρεση ο καιρός της Δευτέρας (15.9.2025) όπου θα σημειωθούν κάποιες βροχές.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό αναφέρεται στις βροχές που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα με τον ίδιο να αναφέρει πως: «Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα… Καμία κακοκαιρία!». 

«Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ» σημειώνει.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως: «Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

 

«Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια» σημειώνει.

Τέλος, τονίζει πως «η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αναρτήσεις γεμάτες μίσος έκανε ο 52χρονος που συνελήφθη για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη – «Ονειρευόταν» μέρες Νεπάλ στην Ελλάδα
Για απειλές και εξύβριση κατηγορείται ο 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη καθώς ο κατηγορούμενος είχε...
Ο Άδωνις Γεωργιάδης 57
Πώς έγινε το τροχαίο με τους δύο νεκρούς στην Πάτρα - Επί 1 χλμ η 70χρονη οδηγούσε ανάποδα στην Ολυμπία Οδό
Κάτω από άγνωστες συνθήκες η γυναίκα όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου και μπερδεύτηκε
Το φλεγόμενο αυτοκίνητο μετά το τροχαίο στην Πάτρα
35
Newsit logo
Newsit logo