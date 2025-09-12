Καιρός: Καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο αλλά βροχές τη Δευτέρα – Θερμοκρασία πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου

Καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς όπως όλα δείχνουν η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα συνεχιστεί η ανομβρία των ημερών με μοναδική εξαίρεση ο καιρός της Δευτέρας (15.9.2025) όπου θα σημειωθούν κάποιες βροχές.

Ο γνωστός μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του για τον καιρό αναφέρεται στις βροχές που θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας τη Δευτέρα με τον ίδιο να αναφέρει πως: «Φθινοπωρινό σκίρτημα τη Δευτέρα… Καμία κακοκαιρία!».

«Σχετικά καλοκαιρινό θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο στη χώρα μας με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και με αρκετή ηλιοφάνεια (και περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά). Επιπλέον οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 6 μποφόρ» σημειώνει.

Ο ίδιος συνεχίζει λέγοντας πως: «Επιπλέον η ανομβρία φαίνεται να συνεχίζεται και το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη με θερμοκρασίες μάλιστα λίγο πιο πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

«Εξαίρεση θα αποτελέσει ο καιρός τη προσεχή Δευτέρα 15/9, όπου μία μικρό-διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα φέρει λίγες βροχές στη χώρα μας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια» σημειώνει.

Τέλος, τονίζει πως «η θερμοκρασία θα πέσει πρόσκαιρα 4-5 βαθμούς, ενώ επικρατέστεροι άνεμοι τη νέα εβδομάδα θα είναι οι βοριάδες με εντάσεις που θα αυξομειώνονται».