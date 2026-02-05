Καιρός: «Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για τις βροχές σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο – Καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Συναγερμό από τον Γιώργο Τσατραφύλλια μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ για τις έντονες βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν σήμερα (05.02.2026) και αύριο 7 περιοχές σε όλη την χώρα.

Ο μετεωρολόγος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον καιρό σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο, λέγοντας πως οι βροχές, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, δεν θα είναι αθώες μιας και το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να πέσει και ο μεγαλύτερος όγκος νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τα φαινόμενα της κακοκαιρίας, πέρα από βροχές και υγρασία, αναμένονται νοτιάδες, υψηλές -για την εποχή- θερμοκρασίες αλλά και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την άλλη αναφέρει πως στην Αττική αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά και τα κεντρικά της πρωτεύουσας.

Σημειώνει πως τα φαινόμενα δεν θα έχουν διάρκεια αλλά ενδέχεται να σημειωθούν εξάρσεις.

Δείτε live στο newsit.gr την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Βack-to-back βροχοχαμηλά αλλά χωρίς τα “βαριά” κρύα. Καλημέρα!

Με αρκετές βροχές, υγρασία, νοτιάδες και υψηλές -για την εποχή- θερμοκρασίες θα κυλίσουν οι επόμενες αρκετές ημέρες. Κατά διαστήματα θα έχουμε και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι βροχές δεν θα είναι πάντα “αθώες” για ορισμένες περιοχές, ειδικά για τη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο που φαίνεται να δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο το επόμενο διάστημα, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών. Για οποιαδήποτε μεταβολή θα σας ενημερώνω»

Η πρόβλεψη του Θοδωρή Κολυδά για την Αττική

«Ένα nowcasting για την Αττική. Το σύστημα καταιγίδων που εντοπίζεται δυτικά της Αττικής παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης οργανωμένης νεφικής μάζας. Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, οι θερμοκρασίες κορυφής των νεφών κυμαίνονται κοντά στους -52°C έως -53°C, τιμές που υποδηλώνουν έντονη ανοδική κίνηση και πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Η κίνηση του συστήματος εκτιμάται προς ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις με ταχύτητα περίπου 60 km/h, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Αττικής μέσα στις επόμενες 2 -3 ώρες. Παράλληλα, ο μέγιστος ρυθμός υετού που υπολογίζεται στα 7 mm ανά ώρα. Λόγω της σχετικά γρήγορης μετακίνησης του πυρήνα, η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή εκτιμάται ότι δεν θα είναι παρατεταμένη, αλλά ενδέχεται να εμφανιστούν τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυριότερων πυρήνων καταιγίδων».

Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο».