Καιρός – Καντερές: Καθαρά Δευτέρα με βόρειους ανέμους χωρίς βροχές – Αναλυτικά ο καιρός του τριημέρου

Ιδανικός για το πέταγμα του χαρταετού θα είναι ο καιρός του τριημέρου, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα, με κύριο χαρακτηριστικό την Καθαρά Δευτέρα το βοριαδάκι και την ηλιοφάνεια.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού μετεωρολόγου, Νίκου Καντερέ, ο καιρός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα χαρακτηρίζεται κυρίως από βοριάδες και με λίγη ψύχρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έξοδος των εκδρομέων θα γίνει χωρίς εμπόδια, όπως το πέταγμα του χαρταετού και η επιστροφή όσων αποφασίσουν να φύγουν.

«Ύστερα από τη χθεσινή μεταβολή του καιρού, από τη προτελευταία του μήνα ψυχρή επιφάνεια, που έδωσε βροχές των 15 έως 35 χιλιοστών και στις περισσότερες περιοχές κάτω των 10 χιλιοστών, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με αρκετή ηλιοφάνεια» σημειώνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Καντερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τη Παρασκευή προβλέπεται να μας επηρεάσει η τελευταία ψυχρή επιφάνεια του Φεβρουαρίου με ανάλογες βροχές, με πολύ ισχυρούς αρχικά νοτιάδες που το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες για να σταματήσουν και οι βροχές με τις καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας» συνεχίζει.

Προσθέτει πως: «Την Κυριακή και κυρίως τη Καθαρή Δευτέρα οι ώρες ηλιοφάνειας θα γίνουν περισσότερες και οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν παρέχοντας ιδανικές συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού, ενώ η επιστροφή των εκδρομέων σε θάλασσα και ξηρά θα είναι ακόμη καλύτερες».

«Για σύγκριση. Πέρυσι τις ίδιες ημέρες από 19 έως 23 Φεβρουαρίου 2025 είχαμε κακοκαιρία με ισχυρή ψυχρή εισβολή και μόνο για τις θερμοκρασίες να αναφέρω ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη κατρακύλησαν στους 7 και 8 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές σε Διδυμότειχο, Ορεστιάδα… και Φλώρινα στους μείον 10 βαθμούς με θυελλώδεις βοριάδες» καταλήγει.

Δείτε την πορεία του καιρού από την εφαρμογή Windy:

Η πρόγνωση για Σάββατο και Κυριακή

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22-02-2026

Στη δυτιική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.