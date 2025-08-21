Καιρός: Καύσωνας με 42άρια βάζει στον «φούρνο» 6 περιοχές – Πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά σε 6 περιφέρειες

Με ανεμιστήρες, καπέλα, air condition και πολλά νερά πρέπει να προμηθευτούμε λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Καύσωνας «express» θα σφυροκοπήσει την Παρασκευή (22.08.2025) την χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως τους 42 βαθμούς. Ο κίνδυνος για φωτιά θα είναι πολύ υψηλός σε 6 περιφέρειες.

Από την Πέμπτη άρχιζε να αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Από τις βροχές και τις σχετικά χαμηλές –για την εποχή- θερμοκρασίες, φτάσαμε στα 37άρια. Η Παρασκευή ωστόσο προβλέπεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Ο καύσωνας θα διαρκέσει μόλις 1 ημέρα κάτι που δίνει ελπίδα στους πυρομετεωρολόγους πως ο κίνδυνος για φωτιά θα μειωθεί από το Σάββατο.

Οι 6 περιοχές που θα μπουν στον «φούρνο» είναι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Το θερμόμετρο φαίνεται πως θα δείξει τους 42 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου.

Σε όλη την υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, σύμφωνα με την ΕΜΥ θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή 22.08.2025

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός να και τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4 Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θράκη

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Μακεδονία

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Δυτική Μακεδονία

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ήπειρος

Στο βόρειο Ιόνιο (στη περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος

Στο βόρειο Ιόνιο (στη περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες

Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη

Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για αύριο Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Χανίων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 26-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες,

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.