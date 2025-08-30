Ελλάδα

Καιρός – Κέρκυρα: Ισχυρές καταιγίδες, πλημμυρισμένοι δρόμοι, διακοπές ρεύματος και ακυρώσεις πτήσεων

Βροχή
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οι καταιγίδες που «χτυπούν» την Κέρκυρα από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 30 Αυγούστου έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Είναι τόσο ισχυρές οι καταιγίδες που πλήττουν την Κέρκυρα με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά.

Ζημιές έχει υποστεί και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα το κέντρο της πόλης και χωριά στη βόρεια Κέρκυρα να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

Στο αεροδρόμιο δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση ή προσγείωση αεροσκάφους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, της κεραυνικής δραστηριότητας καθώς και της χαμηλής νέφωσης.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβίσεις. 

Ελλάδα
