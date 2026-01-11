Ελλάδα

Καιρός – Κολυδάς: Έρχεται έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή – Οριακές οι συνθήκες για χιόνι στην Αττική

Το έκτακτο δελτίο καιρού θα αφορά στην επικείμενη ψυχρή εισβολή και θα δίνει περισσότερα στοιχεία για όλα όσα θα ακολουθήσουν
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Επιμένοντας στην άποψή του ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για να καθοριστεί εάν θα χιονίσει η όχι σε χαμηλά υψόμετρα τις επόμενες μέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό σημειώνοντας ωστόσο ότι η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο.

Το έκτακτο δελτίο καιρού θα αφορά στην επικείμενη ψυχρή εισβολή και θα δίνει περισσότερα στοιχεία για όλα όσα θα ακολουθήσουν. Απηύθυνε, δε, μια θερμή παράκληση «προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες. Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική “πρώτη ύλη” για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων». 

«Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα – ιδίως σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών όπως μια ψυχρή εισβολή. Οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης» σημείωσε.

 

«Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία της πρόγνωσης έχουν άμεση σημασία για την Πολιτεία και τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία» κατέληξε.

Θα χιονίσει στην Αττική;

Σε χθεσινή ανάρτηση είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα λέγοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεν προκύπτει σύγκλιση των βασικών μετεωρολογικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα στην Αττική.

 

Παρότι κατά διαστήματα εμφανίζονται οριακά «χειμερινά» χαρακτηριστικά, όπως πρόσκαιρο ψύχος στα ανώτερα στρώματα, αυτά δεν συνδυάζονται χρονικά και χωρικά με επαρκή υετό. Οι θερμοκρασιακές και θερμοδυναμικές παράμετροι παραμένουν κυρίως οριακές, περιορίζοντας το ενδεχόμενο χιονιού σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η εικόνα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, γεγονός που επιβάλλει επιφυλακτικότητα στις εκτιμήσεις, με μοναδική βεβαιότητα ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί σε μονοψήφιες τιμές τη Δευτέρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
125
68
65
48
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο «έλεος» της κακοκαιρίας η χώρα: Ανεμοστρόβιλοι σε Αλεξανδρούπολη και Ηλεία – Λύνουν κάβους τα πλοία
Στην Αλεξανδρούπολη ριπές που έφτασαν τα 154,5 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και διήρκεσαν περίπου 15 λεπτά, ξερίζωσαν περισσότερα από 15 δέντρα
Ανεμοστρόβιλος στην Αλεξανδρούπολη
Στις 15 Ιανουαρίου δικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα ομαδικά sms του Υπ. Μεταφορών το 3ημερο της 28ης Οκτωβρίου
Το sms έγραφε: «Το περσινό 3ημερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, πρόσεξε πώς οδηγείς. Καλό δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών»
αυτοκίνητα στα διόδια 35
Παγωμένο τριήμερο με χιόνια, ισχυρούς ανέμους και πολικές θερμοκρασίες - Οι περιοχές που θα ντυθούν στα λευκά
Χιονοπτώσεις αναμένονται σε αρκετές περιοχές, από τη Σκύρο έως την Εύβοια, ενώ η πιο κρύα ημέρα θα είναι η Δευτέρα, με ισχυρό παγετό και μέγιστες θερμοκρασίες που δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς Κελσίου
Χιόνια στον Χορτιάτη
Newsit logo
Newsit logo