Καιρός – Κολυδάς: Έρχεται έκτακτο δελτίο για την ψυχρή εισβολή – Οριακές οι συνθήκες για χιόνι στην Αττική

Επιμένοντας στην άποψή του ότι χρειάζονται περαιτέρω στοιχεία για να καθοριστεί εάν θα χιονίσει η όχι σε χαμηλά υψόμετρα τις επόμενες μέρες, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση για τον καιρό σημειώνοντας ωστόσο ότι η ΕΜΥ θα εκδώσει έκτακτο δελτίο.

Το έκτακτο δελτίο καιρού θα αφορά στην επικείμενη ψυχρή εισβολή και θα δίνει περισσότερα στοιχεία για όλα όσα θα ακολουθήσουν. Απηύθυνε, δε, μια θερμή παράκληση «προς τη Διοίκηση της ΕΜΥ να διασφαλιστεί η εκτέλεση ραδιοβολίσεων και από τους τρεις σταθμούς ανώτερης ατμόσφαιρας, τόσο στις νυχτερινές όσο και στις μεσημβρινές ώρες. Οι μετρήσεις αυτές είναι κρίσιμες, καθώς αποτελούν τη βασική “πρώτη ύλη” για την αξιόπιστη τροφοδότηση των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων».

«Χωρίς πραγματικά δεδομένα από την ανώτερη ατμόσφαιρα, η ανάλυση και η πρόγνωση του καιρού βασίζονται σε ελλιπείς εκτιμήσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την αβεβαιότητα – ιδίως σε περιπτώσεις δυναμικών καιρικών μεταβολών όπως μια ψυχρή εισβολή. Οι ραδιοβολίσεις δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο επιχειρησιακής πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης» σημείωσε.

«Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια και η αξιοπιστία της πρόγνωσης έχουν άμεση σημασία για την Πολιτεία και τους πολίτες, η πλήρης αξιοποίηση του δικτύου παρατηρήσεων της ΕΜΥ είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία» κατέληξε.

Θα χιονίσει στην Αττική;

Σε χθεσινή ανάρτηση είχε μιλήσει για το ενδεχόμενο χιονόπτωσης σε χαμηλά υψόμετρα λέγοντας πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεν προκύπτει σύγκλιση των βασικών μετεωρολογικών κριτηρίων που απαιτούνται για γενικευμένη χιονόπτωση ή χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα, ιδιαίτερα στην Αττική.

Παρότι κατά διαστήματα εμφανίζονται οριακά «χειμερινά» χαρακτηριστικά, όπως πρόσκαιρο ψύχος στα ανώτερα στρώματα, αυτά δεν συνδυάζονται χρονικά και χωρικά με επαρκή υετό. Οι θερμοκρασιακές και θερμοδυναμικές παράμετροι παραμένουν κυρίως οριακές, περιορίζοντας το ενδεχόμενο χιονιού σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Η εικόνα χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα, γεγονός που επιβάλλει επιφυλακτικότητα στις εκτιμήσεις, με μοναδική βεβαιότητα ότι η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κινηθεί σε μονοψήφιες τιμές τη Δευτέρα.