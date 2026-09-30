Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στην πόλη της Θήβας – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (30.9.26) στη Θήβα και έγινε αισθητός ακόμα και στην Αττική.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού ήταν 2 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Θήβας.

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Το εστιακό βάθος του σεισμού που έγινε στις 08.20 ήταν 12,3 χιλιόμετρα.

Στις 08:28:40 σημειώθηκε ακόμη μία σεισμική δόνηση, λίγα λεπτά μετά την προηγούμενη, η οποία είχε μέγεθος 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Θήβας, ενώ το εστιακό της βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.