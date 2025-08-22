Καιρός: Κορυφώνεται σήμερα ο καύσωνας εξπρές με 40άρια σε Αττική, Βοιωτία, Λακωνία – «Στροφή» από το Σάββατο

Για ένα ακόμη 24ωρο η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένα επίπεδα υγρασίας, εν μέσω του καύσωνα εξπρές που κορυφώνεται.

Σήμερα, Παρασκευή (22.08.2025), οι αυξημένες θερμοκρασίες, αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ τοπικά ίσως αγγίξει και τους 42°C, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Αττική, η Αργολίδα, η Αρκαδία και η Λακωνία. Από το Σάββατο ωστόσο, αναμένεται να κατευναστεί το τελευταίο κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι.

Παρόλα αυτά, οι καιρικές συνθήκες διαφοροποιούνται σε ορισμένες περιοχές. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, κυρίως γύρω από την Κέρκυρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά, καθώς και στις παραλιακές ζώνες της Ηπείρου, όπου αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναφέρει την παρουσία ενός βαρομετρικού χαμηλού στη βόρεια Αδριατική, το οποίο, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται έως την Τυνησία, κινείται βορειοανατολικά.

Το σύστημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περιοχές της δυτικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, τη δυτική Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Ιδιαίτερα στο βόρειο Ιόνιο και τις ακτές της Ηπείρου, τα φαινόμενα θα έχουν ένταση.

Δείτε Live την εξέλιξη του καιρού

Πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (22/08)

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων -Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Σάββατο (23/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (24/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (25/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τρίτη (26/08)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες,

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.