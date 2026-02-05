Καιρός – Κρήτη: «Πνίγεται» στην αφρικανική σκόνη με 130 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα με όριο 30

Η αφρικανική σκόνη σάρωσε την Κρήτη. Οι αισθητήρες καταγραφής σωματιδίων που είναι τοποθετημένοι στο Ρέθυμνο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καταγράφουν την Πέμπτη (05.02.2026) 130 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, νούμερο αρκετά υψηλότερο από το κανονικό που κυμαίνεται από 20-30.

Οι κάτοικοι στην Κρήτη αν και έχουν συνηθίσει πλέον σε αυτές τις συνθήκες με την αφρικανική σκόνη, θα πρέπει να κάνουν υπομονή, καθώς όσο επιμένουν οι ισχυροί νοτιάδες, τόσο θα παρουσιάζονται καινούργια επεισόδια μεταφοράς μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

«Από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, καταγράφονται υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης που θα διατηρηθούν και την Παρασκευή (σ.σ. 06.02.2026). Ωστόσο από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (σ.σ. 07.02.2026), η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει», δηλώνει στο patris.gr ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος και αναφέρεται στην έξαρση του φαινομένου που είναι ασυνήθιστο για την εποχή:

«Λόγω της εμμονής των νοτιάδων το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, είναι αρκετά τα επεισόδια που είχαμε τόσο στα τέλη Ιανουαρίου, όσο και στις αρχές Φεβρουαρίου. Είχαμε ένα μονοήμερο επεισόδιο σκόνης την 1η Φεβρουαρίου αλλά και νωρίτερα πολλά επεισόδια μέσα στον Γενάρη, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να γίνονται αυτή την περίοδο, όπου συνήθως επικρατούν βοριάδες.

Φέτος, όμως, επιμένουν οι νοτιάδες και γι’ αυτό υπάρχει μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες είναι ήπιες, δεν είναι θερμοκρασίες χειμώνα, το καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος.

Πρόκειται για μία εμμονή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνοδεύεται γενικά στη χώρα μας από νοτιάδες. Αυτές είναι συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τις ερημικές εκτάσεις της Αφρικής στην περιοχή μας, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, τη Νότια Πελοπόννησο αλλά ακόμα και τις Κυκλάδες. Είναι σύντομα τα επεισόδια, μία με δύο ημέρες το καθένα αλλά είναι όντως αρκετά για την εποχή», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Έχουμε βιώσει πολύ πιο έντονα φαινόμενα στο παρελθόν»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η επιστημονική εξήγηση που δίνει ο μετεωρολόγος, Μανώλης Λέκκας:

«Φαίνεται ότι το φαινόμενο είναι εκτός εποχής αλλά το αίτιο δεν έχει αλλάξει. Πάντα είχαμε μεταφορές σκόνης από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, δεν είναι πρωτόγνωρο και μάλιστα έχουμε βιώσει πολύ πιο έντονα φαινόμενα στο παρελθόν.

Αυτό που λίγο ξεφεύγει λόγω εποχικότητας, είναι ότι προέρχονται από συστήματα της Βόρειας Αφρικής, τα οποία εν συνεχεία επισκέπτονται τον ελληνικό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες από τις ερημικές εκτάσεις της Αφρικής, μικρότερης ποιότητας ρύπων σε σκόνη, η οποία επηρεάζει τις δικές μας περιοχές κι έτσι γίνεται αρκετά έντονο το φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ισχυρούς νοτιάδες», τονίζει στο patris.gr ο κ. Λέκκας και προσθέτει:

«Οι μεταφορές σκόνης διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η μία είναι της ανώτερης ατμόσφαιρας όπου βλέπουμε μια θολούρα αλλά η κατώτερη ατμόσφαιρα είναι καθαρότερη. Όταν όμως όπως συμβαίνει τώρα, έχουμε μεταφορά σκόνης στην κατώτερη ατμόσφαιρα, τότε τα μικροσωματίδια προκαλούν προβλήματα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Κατά τα άλλα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, επηρεάζονται πιο λίγο. Ευτυχώς δεν έχουμε επεισόδια μακράς διάρκειας ρύπων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τόσο μεγάλοι κίνδυνοι».

Όπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος: «Δε μπορούμε να πάμε πολύ μακριά στις προγνώσεις σκόνης, μέχρι 4-5 ημέρες το πολύ. Το θέμα είναι ότι το προσεχές Σαββατοκύριακο θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα και μετά εξαρτάται από την επανεμφάνιση των νοτιάδων. Να περιμένουμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ακραίες τιμές σκόνης ωστόσο ο κόσμος πρέπει να προσέχει και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρχών».

Από την πλευρά του και ο κ. Λέκκας εφησυχάζει τον κόσμο, συστήνοντας ασφαλώς μέτρα αυτοπροστασίας στις ευπαθείς ομάδες.