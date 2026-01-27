Ελλάδα

Καιρός – Μαρουσάκης: Ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή στην Αττική – Διαδοχικά κύματα κακοκαιριών από αύριο

«Και όμως, παρά τη συχνή χρήση της λέξης "ακραίο", οφείλουμε να θυμόμαστε κάτι απλό: δεν είναι ακραίο να βρέχει τον χειμώνα»
Βροχή
Photo / Eurokinissi

Μπορεί ο καιρός σήμερα (27.1.26) να είναι σαφώς βελτιωμένος, ωστόσο οι βροχές και οι καταιγίδες είναι προ των πυλών.

Μάλιστα η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και πάλι την Αττική με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για δύο διαδοχικά κύματα, που αρχικά θα επηρεάσουν τον καιρό την Τετάρτη και την Πέμπτη και στη συνέχεια θα επεκταθούν το Σαββατοκύριακο. 

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως: «Ύστερα από τόσους μήνες κατά τους οποίους δεν κάναμε όσα έπρεπε, τρέχουμε τώρα να προλάβουμε. Όμως ο καιρός δεν περιμένει – ούτε προσαρμόζεται στα δικά μας χρονοδιαγράμματα».

 

«Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας βρίσκονται προ των πυλών, με ένα ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο να αναμένεται την Κυριακή, επηρεάζοντας την Αττική και πολλές ακόμη περιοχές» σημείωσε.

Συμπλήρωσε, λέγοντας, πως: «Και όμως, παρά τη συχνή χρήση της λέξης «ακραίο», οφείλουμε να θυμόμαστε κάτι απλό: δεν είναι ακραίο να βρέχει τον χειμώνα» τόνισε.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι: «Δεν είναι ακραίο να σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα βουνά. Αυτά είναι φυσικά φαινόμενα, απολύτως συμβατά με το κλίμα και τη γεωγραφία της χώρας μας». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
152
54
49
49
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η στιγμή που ο 19χρονος και ο 21χρονος «χτυπούν» κατάστημα στο Χαϊδάρι - Βίντεο από την εγκληματική τους δράση
Οι δύο νεαροί το πρωί της περασμένης Πέμπτης είχαν διαπράξει ληστεία σε κατάστημα στο Χαϊδάρι, απ’ όπου αφαίρεσαν από υπάλληλο με την απειλή χρήσης όπλου και μαχαιριού χρηματικό ποσό
Συμμορία με ληστείες σε καταστήματα εστίασης στη Δυτική Αττική
Βιολάντα: Θρηνούμε 5 δικούς μας ανθρώπους, άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες – «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας»
Όλα τα μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων που ανακοίνωσε η εταιρεία - «Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη»
εργοστάσιο Βιολάντα 17
Γιώργος Καρατζαφέρης για τον θάνατο του Σπύρου Καρατζαφέρη: «Αν δεν ήταν ο αδελφός μου, δεν θα γινόμουν αυτό που έγινα»
«Του χρωστάω μεγάλος μέρος της καρδιάς μου. Ήταν ασυμβίβαστος, για αυτό έκανε πολλούς εχθρούς και για αυτό κατάφερε αυτά που κατάφερε», σχολίασε συγκινημένος
Γιώργος Καρατζαφέρης
Newsit logo
Newsit logo