Καιρός – Μαρουσάκης: Ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή στην Αττική – Διαδοχικά κύματα κακοκαιριών από αύριο

Μπορεί ο καιρός σήμερα (27.1.26) να είναι σαφώς βελτιωμένος, ωστόσο οι βροχές και οι καταιγίδες είναι προ των πυλών.

Μάλιστα η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και πάλι την Αττική με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για δύο διαδοχικά κύματα, που αρχικά θα επηρεάσουν τον καιρό την Τετάρτη και την Πέμπτη και στη συνέχεια θα επεκταθούν το Σαββατοκύριακο.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως: «Ύστερα από τόσους μήνες κατά τους οποίους δεν κάναμε όσα έπρεπε, τρέχουμε τώρα να προλάβουμε. Όμως ο καιρός δεν περιμένει – ούτε προσαρμόζεται στα δικά μας χρονοδιαγράμματα».

«Νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας βρίσκονται προ των πυλών, με ένα ιδιαίτερα έντονο επεισόδιο να αναμένεται την Κυριακή, επηρεάζοντας την Αττική και πολλές ακόμη περιοχές» σημείωσε.

Συμπλήρωσε, λέγοντας, πως: «Και όμως, παρά τη συχνή χρήση της λέξης «ακραίο», οφείλουμε να θυμόμαστε κάτι απλό: δεν είναι ακραίο να βρέχει τον χειμώνα» τόνισε.

Κατέληξε σημειώνοντας ότι: «Δεν είναι ακραίο να σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις στα βουνά. Αυτά είναι φυσικά φαινόμενα, απολύτως συμβατά με το κλίμα και τη γεωγραφία της χώρας μας».