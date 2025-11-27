Καιρός: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα, σπίτια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel με την κατάσταση στα Τζουμέρκα να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα και συγκεκριμένα στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά.

Η κατολίσθηση είναι τόσο μεγάλη που στην κυριολεξία τα σπίτια βρίσκονται στον αέρα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στο facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριμάνης, μεγάλο τμήμα πρανούς έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα από τα σπίτια της περιοχής.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης μιλώντας στον Alpha υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Τζουμέρκα, και όπως είπε οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα.

Εξήγησε πως η περιφέρεια επιχειρεί να καθαρίσει σημεία του οδοστρώματος δίνοντας προσωρινά ανοίγματα «δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε» είπε προκειμένου να επιτευχθεί να λειτουργήσει η περιοχή με δεδομένο ότι αφορά και σε τουριστικό χριστουγεννιάτικο προορισμό. Ερωτηθείς σχετικά, υπολόγισε πως για την αποκατάσταση των ζημιών θα αγγίξει το εκατομμύριο.