Καιρός: Μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα, σπίτια είναι έτοιμα να καταρρεύσουν

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία Adel
Κατολισθήσεις στα Τζουμέρκα από την κακοκαιρία Adel / APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Σοβαρά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Adel με την κατάσταση στα Τζουμέρκα να είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση στα Τζουμέρκα και συγκεκριμένα στο τμήμα του Πάνω Μαχαλά.

Η κατολίσθηση είναι τόσο μεγάλη που στην κυριολεξία τα σπίτια βρίσκονται στον αέρα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία που ανήρτησε στο facebook ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριμάνης, μεγάλο τμήμα πρανούς έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας μια εκτεταμένη κατολίσθηση δίπλα από τα σπίτια της περιοχής.

Κάτοικοι και τοπικές αρχές παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η αστάθεια του εδάφους ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω υποχωρήσεις.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης μιλώντας στον Alpha υπογράμμισε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Τζουμέρκα, και όπως είπε οι υποδομές έχουν υποστεί τεράστιο πλήγμα.

Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στα Τζουμέρκα
Από την έντονη βροχόπτωση έχει υποχωρήσει ολόκληρη πλαγιά / APOHXOS.GR/EUROKINISSI
Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία Adel στα Άγναντα
Κατολισθήσεις από την κακοκαιρία στα Άγναντα / APOHXOS.GR/EUROKINISSI

Εξήγησε πως η περιφέρεια επιχειρεί να καθαρίσει σημεία του οδοστρώματος δίνοντας προσωρινά ανοίγματα «δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε» είπε προκειμένου να επιτευχθεί να λειτουργήσει η περιοχή με δεδομένο ότι αφορά και σε τουριστικό χριστουγεννιάτικο  προορισμό. Ερωτηθείς σχετικά, υπολόγισε πως για την αποκατάσταση των ζημιών θα αγγίξει το εκατομμύριο.

