Καιρός – Meteo: Στην Αττική έβρεξε σε 4 μήνες όσο βρέχει σε έναν χρόνο – Στην Ήπειρο τα μεγαλύτερα ύψη βροχής τον Ιανουάριο

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν τον Ιανουάριο του 2026 σύμφωνα με τα στα στοιχεία που έδωσε σήμερα Τρίτη (3.2.26) στη δημοσιότητα το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύμφωνα με το meteo.gr, στην Αθήνα τον Ιανουάριο το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής ήταν 50% υψηλότερο από το μηνιαίο ύψος βροχής ενώ στην Αττική από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο, το συνολικό ύψος βροχής που καταγράφηκε είναι σχεδόν ίσο με το μέσο ετήσιο ύψος βροχής.

Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην Ήπειρο από τον Οκτώβριο του 2025 έως και τον Ιανουάριο καταγράφηκαν κατά τόπους συνολικά ύψη βροχής που ξεπέρασαν τα 2.000 mm.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του χάρτη, 4 σταθμοί κατέγραψαν μηνιαίο ύψος βροχής άνω των 800 mm, 13 σταθμοί άνω των 600 mm, 23 σταθμοί άνω των 400 mm, ενώ 343 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 mm, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 62% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής καταγράφηκε στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου σημειώθηκαν 890 mm.

Σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πελοποννήσου, της δυτικής Κρήτης και της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Αθήνα, σύμφωνα με τον σταθμό του meteo.gr / Ε.Α.Α στο Γκάζι, το συνολικό μηνιαίο ύψος βροχής για τον Ιανουάριο 2026 ανήλθε στα 133.6 mm, τιμή περίπου 50% υψηλότερη από τη μέση κλιματική τιμή για τον μήνα.

Μικρότερα ύψης βροχής καταγράφηκαν σε περιοχές του κάμπου της Θεσσαλίας της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Κρήτης.

Σύμφωνα με το meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν τον Ιανουάριο στις εξής περιοχές:

Στα Θεοδώριανα Άρτας 890 mm,

στο Ζωτικό Ιωαννίνων 695 mm,

στον Καταρράκτη Άρτας 635 mm,

στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας 610 mm,

στο Τέροβο Ιωαννίνων 556 mm,

στα Πεστά Ιωαννίνων 543 mm,

στο Βουλγαρέλι Άρτας 531 mm και

στα Πράμαντα Ιωαννίνων 509 mm.