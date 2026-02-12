Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Πελοπόννησος, βροχές και καταιγίδες σε 8 περιοχές

Προ των πυλών βρίσκεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα με καταιγίδες, έντονες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από το απόγευμα της Τσικνοπέμπτης.

Ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12.02.2026) οι βροχές είναι σχεδόν συνεχείς, κάνοντας λίγο πιο δύσκολο το να τελεστεί το πατροπαράδοτο έθιμο του ψησίματος, ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για υπαίθριες ψησταριές.

Το νέο βαρομετρικό χαμηλό κινείται από τα δυτικά, με τάση εξασθένησης από το απόγευμα της Παρασκευής.

Για την πορεία της νέας κακοκαιρίας, έκανε ανάρτηση και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ενισχυμένους ανέμους σε οκτώ περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τοποθετούνται η δυτική και νότια Πελοπόννησος, τα νησιά του Ιονίου, η Κρήτη, οι Κυκλάδες, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, το βράδυ της Πέμπτης και το πρωί της Παρασκευής σε δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα ενώ την Παρασκευή στα Κύθηρα και την Κρήτη.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Πελοπόννησος

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση για Πελοπόννησο, νησιά Ιονίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη και Θράκη καθώς προβλέπονται σημαντικές βροχές και καταιγίδες.

Παράλληλα στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ αναφέρεται ότι θα υπάρξουν ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι,

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Πέμπτη από το απόγευμα αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 12-02-2026 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13-02-2026

β. στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026

γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

ε. στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως και το απόγευμα

δ. στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής 13-02-2026.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν,

– στη δυτική Ελλάδα: το βράδυ της Πέμπτης (νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι) και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι)

– στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τη νύχτα Πέμπτης προς Παρασκευή (νοτιοδυτικοί άνεμοι) και

– στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης την Παρασκευή από το πρωί έως το απόγευμα (δυτικοί άνεμοι).

Live η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Ο καιρός την Παρασκευή

Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι τις πρωινές ώρες στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις δυτικούς ανέμους στο νότιο Ιόνιο και στις περιοχές Κυθήρων και Κρήτης.

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίόυ, πρόσκαιρα στη Θράκη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόνησο και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ισχυρές. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 και στην περιοχή των Κυθήρων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς εξασθενούντες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.