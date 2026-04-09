Καιρός Πάσχα – Χριστίνα Ρήγου: Ανάσταση χωρίς βροχές αλλά με κρύο – Κυριακή με λιακάδα

Παρά τις αρχικές προβλέψεις για κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες προς το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός τόσο το βράδυ της Ανάστασης όσο και της Κυριακής του Πάσχα δεν θα έχει έντονα φαινόμενα.

«Γενικά, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός μέχρι και το Πάσχα θα είναι ήπιος» σημείωσε η Χριστίνα Ρήγου μιλώντας στο newsit.gr και εξήγησε πως οι όποιες βροχές θα είναι τοπικές.

«Αυτό σημαίνει ότι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο θα έχουμε εναλλαγές ηλιοφάνειας με συννεφιές σε όλη τη χώρα, δηλαδή κατά διαστήματα θα υπάρχουν πιο συννεφιασμένες ώρες, με λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, που δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, όπως σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια και Κρήτη. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται στη δυτική Ελλάδα» σημειώνει.

Η Χριστίνα Ρήγου τονίζει πως: «Αυτές οι βροχές θα είναι διάσπαρτες και δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες, καθώς ούτε στην περιφορά του Επιταφίου ούτε την ώρα της Ανάστασης φαίνεται να έχουμε φαινόμενα».

Ωστόσο, η γνωστή μετεωρολόγος έσπευσε να επισημάνει πως: «Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπου είχαμε δει ακόμα και 28 βαθμούς Κελσίου στη Λακωνία, και πλέον επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα».

«Μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στους 18 βαθμούς στα βόρεια και κεντρικά, γύρω στους 20 στη δυτική Ελλάδα και περίπου στους 20 και στην Κρήτη. Αυτό που χρειάζεται προσοχή είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, καθώς θα δούμε μονοψήφιες τιμές στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ειδικά στη βορειοανατολική χώρα, όπως στην Ξάνθη, η θερμοκρασία μπορεί να πέσει ακόμα και στους 5-6 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, η Ανάσταση θα γίνει χωρίς βροχές, αλλά με αρκετό κρύο, κυρίως στα βόρεια» σημειώνει.

Η Χριστίνα Ρήγου τόνισε πως: «Τα νέα είναι ακόμη πιο ευχάριστα για την Κυριακή του Πάσχα, καθώς αναμένεται μια πιο ανοιξιάτικη ημέρα, με αρκετή ηλιοφάνεια».

«Οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, κάτι που θα ανεβάσει τη θερμοκρασία και θα κάνει τον καιρό πιο ήπιο, με τιμές γύρω στους 20 με 23 βαθμούς. Οι άνεμοι γενικά θα είναι ασθενείς, έως 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6, οπότε οι θάλασσες θα είναι καλοτάξιδες για όσους ταξιδέψουν» συμπληρώνει.

Και καταλήγει: «Τέλος, μια πρώτη τάση για τη Δευτέρα του Πάσχα δείχνει περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με τον καιρό να γίνεται πιο ζεστός και να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, καθώς τοπικά ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου».