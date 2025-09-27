Καιρός: Προ των πυλών 24ωρη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας και τόνους βροχής – Οι 7 περιοχές που θα πληγούν

Τελείως φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα (27.09.2025) με τα φαινόμενα να αναμένεται να ενταθούν το βράδυ. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την κακοκαιρία που θα φέρει πτώση της θερμοκρασίας και ακραία ποσότητα βροχής που θα πέσει κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία είναι οι 7 περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από τα φαινόμενα της κακοκαιρίας. Υπολογίζεται πως θα πέσουν έως και 100 τόνους βροχής μέσα σε ένα 24ωρο: από το βράδυ του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επί ποδός για να προφυλάξει τους πολίτες καθώς το σενάριο να προκληθούν πλημμύρες στις συγκεκριμένες περιοχές είναι αρκετά μεγάλο.

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιώντας για τα ακραία φαινόμενα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.09.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.09.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Σχετικά με την υπόλοιπη χώρα, φαίνεται πως θα εκδηλωθούν απλά βροχές.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, το Σάββατο θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες κατευθύνσεις στο Αιγαίο.

Την Κυριακή τα μποφόρ αναμένεται να μειωθούν ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα.

Δείτε αναλυτικά ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία:

«Σήμα για 100 τόνους νερού»

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί με ανάρτησή του πως οι βροχές που θα εκδηλωθούν θα είναι σφοδρές.

«Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από την Κυριακή 28/9 τα ξημερώματα μέχρι το απόγευμα της ίδια ημέρας σε Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία ,διότι η κακοκαιρία παρουσιάζει εμμονή με ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες για αρκετές ώρες στις περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να πέσουν αρκετοί τόνοι νερό. Ευελπιστώ το περισσότερο νερό να πέσει στη θάλασσα διότι τα 100mm (ίσως και περισσότερο) νερού είναι ποσότητα που πέφτει σε 2-3 μήνες στις περιοχές αυτές», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.

Η πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο 27.09.2025



Κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς και μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη την ένταση των ανέμων:

Αττική

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το βράδυ τοπικά θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη βόρεια Κρήτη όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στις Κυκλάδες μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το πρωί τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 και στα Δωδεκάνησα έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς και μόνο στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 29-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ ενώ στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή περίπου κατά 5 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 30-09-2025

Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 01-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στα βόρεια και το μεσημέρι – απόγευμα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.