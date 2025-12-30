Καιρός Πρωτοχρονιάς: Παγωμένη αλλαγή χρόνου με κρύο και χιόνια – Οι περιοχές της Αττικής που θα πέσουν οι πρώτες νιφάδες

Άκρως χειμωνιάτικη θα είναι η φετινή Πρωτοχρονιά με παγωμένο καιρό, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά, ενώ δεν αποκλείονται και λίγα χιόνια σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

Ο νέος χρόνος θα μας υποδεχτεί με αρκετό κρύο, καθώς η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι η πιο παγωμένη μέρα ως τώρα του φετινού χειμώνα φέροντας και τα πρώτα χιόνια στην Αττική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Καλλιάνος μάλιστα επισημαίνει ότι αν επιβεβαιωθούν τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές και τοπικές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων.

Προς τα μεσάνυχτα η πιθανότητα αυξάνεται, με τα χιόνια να ενδέχεται να φτάσουν και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ακόμη και στα 250–300 μέτρα, κυρίως σε περιοχές των βορείων προαστίων, ενώ παρόμοιες συνθήκες αναμένονται και σε άλλα σημεία της περιφέρειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ψυχρή εισβολή θα ξεκινήσει από το βράδυ της Τρίτης, όταν «θα μπει στη Βόρεια Ελλάδα ο βόρειος άνεμος και αυτό θα σηματοδοτήσει την έναρξη της ψυχρής εισβολής» σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου. Οι ψυχρές αέριες μάζες θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη τη χώρα, φέρνοντας πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Στα βόρεια θα έχουμε ακόμη και ολικό παγετό, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», τόνισε.

Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι θερμοκρασίες τις πρώτες ώρες του νέου έτους. «Οι πιο κρύες ώρες θα είναι οι πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς, με τη θερμοκρασία να φτάνει ακόμη και τους -12 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην Αττική, αν και ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος, «η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς», ενώ ακόμη και στη Ρόδο «δεν θα ξεπεράσουμε τους 12 βαθμούς».

Η ψυχρή περίοδος δεν θα διαρκέσει πολύ, καθώς «από την Παρασκευή και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει ξανά να ανεβαίνει, με τιμές που το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσουν ακόμη και τους 18 βαθμούς».

Οι περιοχές που αναμένονται χιόνια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Ο καιρός Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31.12.2025)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά (01.01.2025)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά (02.01.2026)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο (03.01.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.