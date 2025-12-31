Καιρός Πρωτοχρονιάς: Ψυχρή εισβολή εξπρές – Χιόνια στην Αττική, χαμηλές θερμοκρασίες με ανέμους που «ξυρίζουν»

Την επέλασή της σε όλη τη χώρα έχει ξεκινήσει η ψυχρή εισβολή εξπρές με την θερμοκρασία να πέφτει κατακόρυφα, ενώ σε αρκετές περιοχές θα πέσουν και χρόνια.

Η ψυχρή εισβολή θα κρατήσει λίγες ώρες, παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, αλλά θα δώσει άκρως χαμηλές θερμοκρασίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς, ασθενείς βροχές αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο, με σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

Στα βορειότερα τμήματα περιμένουμε αίθριο καιρό, με λίγα χιόνια το πρωί στη Θράκη στα χαμηλά. Παροδικές και ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές ημιορεινές περιοχές στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και στην Εύβοια, και θα δημιουργηθεί παγετός στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί κοντά στους 7-9 βαθμούς το μεσημέρι στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά αντίστοιχα, 10-13 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 16 στο νότιο Αιγαίο, με περαιτέρω πτώση προς την αλλαγή του έτους. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί επιτείνοντας την αίσθηση του κρύου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική προβλέπονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 9 μέχρι το μεσημέρι και θα πέσει κατακόρυφα στη συνέχεια, έως 2 βαθμούς το βράδυ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1…3 βαθμούς.

Δείτε τις θερμοκρασίες στην Ελλάδα

Την αύριο Πρωτοχρονιά θα υπάρχει ήλιος σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, ενώ θα βρέξει τοπικά στην Εύβοια και το Αιγαίο. Θα χιονίσει λίγο σε Λήμνο Σαμοθράκη, ημιορεινά Εύβοιας και ορεινά Κρήτης. Παράλληλα θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία, με το κρύο να είναι τσουχτερό ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα με ελάχιστες και -8 βαθμούς, όμως και οι μέγιστες θα είναι χαμηλά μέχρι 6 στα βόρεια και ως 10 στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή θα κυλήσουν με πολύ ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους, (το ΣΚ στο βόρειο Αιγαίο και θυελλώδεις), ενώ βροχές θα έχουμε στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο και στο ανατολικό Αιγαίο. Την Παρασκευή θα χιονίσει στα ορεινά κυρίως Ηπείρου και δυτικής Μακεδονίας.

Ψυχρή εισβολή express το επόμενο διήμερο (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Αθήνα 2-9 °C

Θεσσαλονίκη -1..3°C

Καστοριά -5..1°C

Τρίκαλα -2..3°C

Καλάβρυτα -2..5°C

Ασθενείς χιονοπτώσεις αύριο σε χαμηλά υψόμετρα

Ανατολ. Θεσσαλία (Πήλιο) > 400 μ.

Κεντρική-ανατολ. Στερεά > 500 μ.

Εύβοια (Δίρφη) > 500 μ.

Βορειοανατολική Πελοπόννησος > 700 μ.

Λίγα χιόνια και στην Αττική την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Χιόνια σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα

Ασθενής χιονόπτωση στην Πεντέλη και στον Υμηττό (500 μ.) (προς την αλλαγή του χρόνου)

Στο Σέλι η χαμηλότερη θερμοκρασία

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -8.2 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Ο καιρός την ημέρα της Πρωτοχρονιάς (01.01.2026)

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή (02.01.2026)

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός το Σάββατο (03.01.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Κυριακή (04.101.2026)

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο.