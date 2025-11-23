Καιρός: Ψυχρή εισβολή με κρύο και χιόνια μέχρι τη Δευτέρα και μετά νέα κακοκαιρία με καταιγίδες που θα πλήξουν πάλι τα δυτικά

Σε χειμωνιάτικο κλίμα μπαίνουμε σταδιακά, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε με καταιγίδες και ισχυρές βροχές κυρίως τη δυτική Ελλάδα. Από σήμερα αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας, νέες βροχές ακόμη και χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την ψυχρή εισβολή, περιμένουμε νέα κακοκαιρία, που όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, θα χτυπήσει και πάλι με καταιγίδες τα δυτικά. Για σήμερα Κυριακή (23.11.2025) αναμένονται νέες βροχές που θα πλήξουν όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα κάνει νέα βουτιά ενώ δεν θα λείψουν και οι τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν και την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Δείτε σε περιοχές θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία:

Όσον αφορά τις επόμενες ημέρες, μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε πως από το βράδυ της Δευτέρας, η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο «κόκκινο» από τις βροχές που θα εκδηλωθούν. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να νέα κακοκαιρία να χτυπήσει τη χώρα μας, σχεδόν σε όλο το τμήμα της.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από την άλλη, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί πως η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο ενώ από την Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων θα πλήξει τα δυτικά και τα βόρεια.

Δείτε εδώ που θα πέσουν χιόνια:

«Επιμένει ο επικίνδυνος καιρός»

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Η Δευτέρα θα ξημερώσει με έντονο κρύο για αρκετές περιοχές και συνθήκες παγετού προς τα βόρεια. Από Τρίτη νέος γύρος βροχοπτώσεων με έμφαση τα δυτικά και βόρεια. Οι ενδείξεις θέλουν να εισερχόμαστε σταδιακά ολοένα και περισσότερο σε χειμωνιάτικο μοτίβο κάτι που έρχεται σε συμφωνία και με τα στοιχεία που μας είχε δώσει το προγνωστικό μας σύστημα μέρες πριν σχετικά με το τρίτο δεκαήμερο του μήνα. Ακολουθούν ορισμένοι χαρακτηριστικοί μετεωρολογικοί χάρτες».

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου:

«Από αργά τη νύχτα της ερχόμενης Δευτέρας 24/11 η Δυτική Ελλάδα ξανά στο κόκκινο! Κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας προς τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας».

Ο καιρός σήμερα 23.11.2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται στην περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 (στο εσωτερικό της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τους 12 με 14), στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και στη συνέχεια γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές, στα ανατολικά τις πρωινές ώρες καταιγίδες και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές, έως το μεσημέρι κατά τόπους καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές χιονοπτώσεις. Από το απόγευμα βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και από νωρίς το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα (περιοχή Ρόδου – Καστελλόριζου), κατά τόπους καταιγίδες. Από το απόγευμα στα βόρεια βελτιωμένος καιρός.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και στα νότια έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών

Ο καιρός τη Δευτέρα 24.11.2025

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Ρόδου-Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και την Κρήτη με πιθανότητα ασθενών βροχών. Στα δυτικά από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 21, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δε θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 25.11.2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα δυτικά, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα πελάγη 6 και στο Ιόνιο από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Τετάρτη 26.11.2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 27.11.2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.