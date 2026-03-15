Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις – Τοπικές βροχές στα δυτικά

Λιακάδα θα επικρατήσει κυρίως σήμερα (15/3/2026) στον καιρό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες τοπικές βροχές να σημειώνονται στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.