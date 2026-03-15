Καιρός σήμερα: Ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις – Τοπικές βροχές στα δυτικά

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου
Λιακάδα θα επικρατήσει κυρίως σήμερα (15/3/2026) στον καιρό, σύμφωνα με την ΕΜΥ, με λίγες τοπικές βροχές να σημειώνονται στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε εξέλιξη έρευνα για τον θάνατο δύο κρατουμένων στις φυλακές Κορυδαλλού - Απαντήσεις θα δώσουν η νεκροψία και οι τοξικολογικές εξετάσεις
«Οι δύο κρατούμενοι συμμετείχαν από τις αρχές Μαρτίου σε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης που υλοποιείται στο Κατάστημα σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων»
Φυλακές Κορυδαλλού
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία την οδήγησαν στο εγκεφαλικό» λέει ο σύντροφος της καθηγήτριας Σοφίας Χρηστίδου
«Αυτό ήταν η χαριστική βολή, χτύπησαν πρώτα τα περιστατικά που την στεναχωρούσαν, επί πέντε μήνες και αντί να πάει στην επιτροπή, πήγε στα επείγοντα» λέει ο θείος της 57χρονης καθηγήτριας
Η καθηγήτρια Αγγλικών Σοφία Χρηστίδου που πέθανε από εγκεφαλικό
Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από ανήλικους στα Ιωάννινα - «Πήγε βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του» λέει η μητέρα του
Πριν από μερικούς μήνες ο 16χρονος που υπέστη ρήξη του δακρυικού σωληναρίου, είχε και πάλι δεχθεί επίθεση από έναν άλλον συνομήλικό του που στο παρελθόν είχε σχέση με το κορίτσι του
16χρονος στα Γιάννενα
