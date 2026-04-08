Καιρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη: Βροχές στο βόρειο Αιγαίο και τα ηπειρωτικά, αναλυτική πρόγνωση

Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός σήμερα Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου έως το μεσημέρι, αλλά από τις επόμενες ώρες θα αλλάξει πρόσωπο και θα πέσουν βροχές στις περισσότερες περιοχές.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι στα ανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 με 23 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 22, στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος, βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, στα δυτικά και νότια 6 με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στρεφόμενοι σε βορειοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους τις πρωινές ώρες στη Θράκη και από το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Ανεμοι: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και μέχρι αργά το μεσημέρι στην κεντρική Μακεδονία 6 με 7 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά που βαθμιαία θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το απόγευμα 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι στις Κυκλάδες σε βόρειους βορειοανατολικούς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21, στην Κρήτη 22 τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις παροδικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Τη νύχτα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω σε όλες τις περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.