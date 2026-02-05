Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Εξασθενούν οι άνεμοι στο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά

Ισχυροί άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ πνέουν και σήμερα Πέμπτη (5.2.26) στο Αιγαίο, την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στον κλοιό της κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή, Κολυδά, οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο από το μεσημέρι και ουσιαστικά θα εξασθενήσουν από το βράδυ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο και ουσιαστική εξασθένηση προς το βράδυ», γράφει στην ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Απο το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο και ουσιαστική εξασθένηση προς το βράδυ. Παρακολουθείτε τα Δελτία Θυελλωδών Ανέμων (Gale) από την ΕΜΥ

https://t.co/2ywQ9OJMMB pic.twitter.com/i5TEhtBNb6 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 5, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα και κέντρο 989 στη Βόρεια Αδριατική κινείται αργά ανατολικά και αναμένεται στα βορειοδυτικά Βαλκάνια 996 στις 05/15 UTC. Υψηλές πιέσεις 1020 στην ανατολική Μαύρη Θάλασσα και 1018 στον Ταύρο.

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΑΠΟ 05/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑΥΡΟΥ

ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΑΠΟ 05/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ

ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 36.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/19 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/19 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΑΡΠΑΘΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.40

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/19 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ

ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC

ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC

ΝΟΤΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC

ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ

ΘΡΑΚΙΚΟ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC

ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΑΠΟ 05/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8