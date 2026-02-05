Συμβαίνει τώρα:
Καιρός – Θοδωρής Κολυδάς: Εξασθενούν οι άνεμοι στο Αιγαίο από το μεσημέρι και μετά

«Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο και ουσιαστική εξασθένηση προς το βράδυ» γράφει στην ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς
Ισχυροί άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ πνέουν και σήμερα Πέμπτη (5.2.26) στο Αιγαίο, την ώρα που η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στον κλοιό της κακοκαιρίας με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και χαλάζι.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή, Κολυδά, οι θυελλώδεις άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο από το μεσημέρι και ουσιαστικά θα εξασθενήσουν από το βράδυ.

«Από το μεσημέρι και μετά οι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο στο Αιγαίο και ουσιαστική εξασθένηση προς το βράδυ», γράφει στην ανάρτησή του ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

 

Το έκτακτο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, χαμηλό με μετωπική δραστηριότητα και κέντρο 989 στη Βόρεια Αδριατική κινείται αργά ανατολικά και αναμένεται στα βορειοδυτικά Βαλκάνια 996 στις 05/15 UTC. Υψηλές πιέσεις 1020 στην ανατολική Μαύρη Θάλασσα και 1018 στον Ταύρο.

ΚΡΟΥΣΕΙΝΤ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΑΠΟ 05/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΑΠΟ 05/19 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
ΒΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 36.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/19 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ

ΘΑΛΑΣΣΑ ΡΟΔΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/19 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΑΡΠΑΘΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ ΙΚΑΡΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 25.40
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/19 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 8 Η 9 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΝΟΤΙΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ
ΝΟΤΙΑ ΤΟΥ 38.00
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΣΤΕΝΟ ΚΑΦΗΡΕΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ 7 Η 8

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/16 UTC
ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8 ΚΑΙ ΑΠΟ 05/13 UTC ΝΟΤΙΟΙ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΙ

ΘΡΑΚΙΚΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 24.50
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΧΡΙ 05/13 UTC
ΝΟΤΙΟΙ 7 Η 8

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΑΠΟ 05/16 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΧΡΙ 05/22 UTC
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 7 Η 8

Ελλάδα
