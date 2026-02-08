Ελλάδα

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Τσικνοπέμπτη με βροχές και καταιγίδες – Σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο τα περισσότερα φαινόμενα

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει πως δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν
Άστατος θα είναι ο καιρός όλης της εβδομάδας, καθώς σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες που θα διατηρηθούν όλη την εβδομάδα κι αναμένεται να επηρεάσουν και το έθιμο του ψησίματος της Τσικνοπέμπτης.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, η Τσικνοπέμπτη αναμένεται να μετατραπεί σε Τσιγκο-Πέμπτη. Ο κύκλος βροχής και καταιγίδων ξεκινά τη Δευτέρα (9.2.26) και αναμένεται να διατηρηθεί όλη την εβδομάδα.

Κατά την ίδια ανάρτηση οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. 

 

Μάλιστα, ο γνωστός μετεωρολόγος σημειώνει πως οι περιοχές αυτές, «λόγω των εμμονικών βροχοπτώσεων, κινδυνεύουν από καθιζήσεις εδαφών, κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και τοπικά πλημμυρικών φαινόμενων, εξαιτίας του υπερκορεσμού των εδαφών».

Στη συνέχεια σημειώνει πως δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από την Πέμπτη θα ενισχυθούν.

Δυστυχώς και αυτή τη φορά τα χιόνια θα είναι λίγα και μόνο στα ορεινά. 

Τέλος, ο ίδιος σημειώνει πως ο καιρός την Τσικνοπέμπτη θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, ενώ παρόμοιο θα είναι και το σκηνικό το επόμενο Σαββατοκύριακο που αναμένονται και οι πρώτες καρναβαλικές εκδηλώσεις.

